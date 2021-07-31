  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль поздравил Каррено-Бусту с бронзой Олимпийских игр. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль поздравил Каррено-Бусту с бронзой Олимпийских игр. Фото

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Уважение соотечественника

Рафаэль Надаль поздравил Каррено-Бусту с бронзой Олимпийских игр. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Пабло Каррено-Бусту (АТР №11) с бронзовой наградой на Олимпийских играх 2020. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Рафаэль Надаль поздравил Каррено-Бусту с бронзой Олимпийских игр. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк поделилась с болельщиками откровенными фото.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Пабло Каррено Буста
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...