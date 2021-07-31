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Рафаэль Надаль поздравил Каррено-Бусту с бронзой Олимпийских игр. Фото
Уважение соотечественника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поздравил своего соотечественника Пабло Каррено-Бусту (АТР №11) с
Напомним, что ранее Марта Костюк
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