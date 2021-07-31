Элина Свитолина: Я потратила все силы, которые возможно, все болит и ноги не держат

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Элина Свитолина прокомментировала победу в матче за третье место главных соревнований четырехлетия против казахской теннисистки Елены Рыбакиной (WTA №20). Ее слова цитирует UA:Перший:

"После проигрыша было очень трудно вернутся снова в колею. После победы невероятные ощущения. Если честно, я пыталась бороться до конца, проигрывала во втором сете и в третьем тоже. Было очень мало шансов, но я пыталась бороться до конца. Отдала все силы, которые оставались.

Подача Рыбакиной? Я ожидала, что она будет играть очень агрессивно со своей подачи. Она очень много эйсов подает. Мне нужно было стараться реагировать быстрее, но так как уже неделя до конца подходит, то было очень непросто себя заставить и реакции уже немного снизились.

Поэтому, конечно, первый сет был вообще очень плохой с моей стороны, но я боролась. Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятная.

В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще не просто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас все идет навылет и здесь за третье место.

Было непросто, немножко затуплены были реакции и, может быть, я где-то недостаточно хорошо видела мяч. Она бы этим воспользовалась, она игрок высокого уровня, поэтому было очень очень непросто.

Переломить ход событий во втором сете, а затем вернуться в третьем - я потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою, все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. эта бронза для меня многое значит.

Когда я ехала сюда, задача стояла на золото. Конечно, очень жаль, что не смогла, потому что, подходя к полуфиналу, я думала, что достаточно близка. Но, к сожалению, полуфинал не сложился.

Было потрачено невероятно много сил за всю эту неделю. Я проигрывала в некоторых матчах. Было потрачено много психологических сил и нервов. Эта медаль имеет для меня большое значение. Я очень рада, что это произошло именно здесь. Это очень невероятные ощущения.

Планы? Пока отдохну, потому что сильно я устала. Психологически сейчас полное истощение.

Сейчас еще адреналин, но я знаю, что завтра будет вообще все очень плохо, поэтому я вернусь и буду восстанавливаться со своей командой. Буду готовится к американской серии. Буду играть в Монреале, Цинциннати и US-Open" - сказала Элина.