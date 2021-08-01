Капитан сборной Украины: Видели, что у Элины есть возможность выиграть поединок

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал победу Элины Свитолиной (WTA №6) к матче за третье место ОИ 2020.

- Верили в такой нереальный камбэк во время матча?

- Верили, надеялись, потому что видели, что у Элины есть возможность выиграть этот поединок.

- Что не получилось в первом сете?

- Все проблемы из-за психологического давления. Но Свитолина справилась с этим и начала играть в теннис, в который она умеет играть.

- В борьбе за медали сломался даже Новак Джокович. Можно сказать, что на этой Олимпиаде награды завоевывали больше благодаря бойцовским качествам, а не благодаря мастерству?

- Думаю, что да. Также большую нагрузку имели те игроки, которые были фаворитами на бумаге. По Джоковичу, то я смотрел его матчи с первого круга.

В первых раундах он был очень уверен, а потом даже не знаю, что произошло. После первого сета, который он выиграл у Зверева, ничего не изменилось.

То в физическом, то в психологическом плане, но потом ему достаточно трудно стало играть. Он проигрывал во многих компонентах. Эти нюансы знает только команда, которая непосредственно с ним общается и готовится к матчам.

По Элине я знаю больше, потому что уже две недели провожу с ней тренировки. Матч за матчем она набирала обороты, в полуфинале и физическое, и психологическое напряжение сказались.

Но она показала характер, Элина верила и мы верили, что она сможет выиграть.

- В матче с Рыбакиной было 7 матчболов. Как вы себя при них чувствовали?

- Было тяжело, но не только на матчболах, но и во время всего матча. Психологически поединок за бронзу сложнее, чем финал. Потому что там есть и золото, и серебро, а здесь только бронзовая медаль и ничего.

Было достаточно много матчболов и в Каррено-Бусты в матче с Джоковичем, испанец выиграл с пятой попытки. Так же и в матче Свитолина-Рыбакина преобладала такая напряженность, девушки знают, какова цена этого матчбола.

- Что значит олимпийская медаль для украинского тенниса?

- Думаю, что много. Элина чувствовала статус награды Олимпиады в игре, это очень важно для нее, для всей страны. Она очень хотела ее завоевать.

- Действительно ли в теннисе статус олимпийской награды для части спортсменов не так важен, как победы на турнирах Grand Slam?

- Думаю, что еще лет 10 назад я бы согласился с этим тезисом, но сейчас все изменилось и статус олимпийской награды стал очень важным. Это история, Элина тоже так чувствовала.

- Даст этот успех определенный толчок для немного забуксовавшей карьеры Свитолиной?

- Надеюсь, ведь у нее был очень непростой цикл в середине сезона: Ролан Гаррос и Уимблдон. Элина мне рассказывала, что довольно трудно было после этих турниров.

Она приехала в Токио не в топ-форме, но после этого турнира набрала обороты. Надеюсь, что это поможет ей показать как можно лучшие результаты в заключительной части сезона.

- Добавит медаль Свитолиной уверенности всей сборной Украины по теннису в дальнейшей борьбе за Кубок Билли Джин Кинг?

- Думаю, что да. Я знаю, что все девушки уже поздравили Элину, это меня радует. Надеюсь, что в следующем году сможем представлять Украину сильнейшим составом, и эта победа поможет нам в будущем, - сказал Филима.