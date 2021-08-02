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Свитолина вернулась в Украину с бронзой Олимпиады
Прием получился очень теплым
фото - btu.org.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня прилетела на родину из Токио, где в субботу завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.
"Я всегда говорила, что для меня Олимпиада важна и всегда, когда я играю за сборную, это для меня в приоритете. Я старалась подготовиться и отдаться на все 100%, я думаю, что мне это удалось.
К сожалению, конечно, не золото, но буду стремиться и дальше. Эмоции переполняют меня до сих пор, я горжусь теми матчами, что провела в Токио", - отметила Свитолина.
В матче за бронзу Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину и стала первой украинской теннисисткой с медалью Олимпийских игр.
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