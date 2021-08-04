Ястремская проиграла на старте турнира в Сан-Хосе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в трех сетах проиграла американке Клэр Лю в первом раунде турнира WTA 500 в Сан-Хосе (3:6, 6:4, 4:6). Матч продолжался 2 часа и 20 минут.

Ястремская подала 6 эйсов, сделала 10 двойных ошибок, отдала 6 геймов на своей подаче, а на приеме реализовала только 36% брейк-поинтов (5 из 14).

Серия поражений Ястремской достигла трех матчей. Ранее украинка уступила в полуфинале турнира WTA в Гамбурге и провалилась на старте Олимпийских игр в Токио.

Даяна Ястремская в актуальной версии рейтинга WTA занимает 46-е место.

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