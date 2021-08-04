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Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне

Теннис
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В 2019-м году он стал чемпионом этого турнира

Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос не сумел пробиться во второй круг турнира в Вашингтоне (США). На старте соревнований он проиграл представителю США Маккензи Макдональду.

Ник Кирьос - Маккензи Макдональд 4:6, 4:6

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Кирьос 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 2 046 340 Макдональд поспорит с французом Бенуа Пэром.

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В статье: Ник Кирьос
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