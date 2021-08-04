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Наоми Осака и ещё несколько теннисисток снялись с турнира в Монреале

Теннис
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Турнир стартует 9 августа

Наоми Осака и ещё несколько теннисисток снялись с турнира в Монреале

фото - olympics.com

Новина українською

Несколько топовых теннисисток снялись с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который пройдёт с 9 по 15 августа.

В их числе — вторая ракетка мира, японка Наоми Осака, восьмой номер рейтинга, полячка Ига Свёнтек и американка Софья Кенин (4). Вместо этих теннисисток в основную сетку Монреаля попали Чжан Шуай (Китай), Мари Боузкова (Чехия).

Кроме того, из-за снятия Осаки первой сеяной турнира стала представительница Беларуси Арина Соболенко. Жеребьёвка соревнований состоится позднее.

Отметим, что предыдущей чемпионкой Монреаля является румынка Симона Халеп.

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В статье: Наоми Осака
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