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Наоми Осака и ещё несколько теннисисток снялись с турнира в Монреале
Турнир стартует 9 августа
фото - olympics.com
Несколько топовых теннисисток снялись с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который пройдёт с 9 по 15 августа.
В их числе — вторая ракетка мира, японка Наоми Осака, восьмой номер рейтинга, полячка Ига Свёнтек и американка Софья Кенин (4). Вместо этих теннисисток в основную сетку Монреаля попали Чжан Шуай (Китай), Мари Боузкова (Чехия).
Кроме того, из-за снятия Осаки первой сеяной турнира стала представительница Беларуси Арина Соболенко. Жеребьёвка соревнований состоится позднее.
Отметим, что предыдущей чемпионкой Монреаля является румынка Симона Халеп.
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