Наоми Осака и ещё несколько теннисисток снялись с турнира в Монреале

Несколько топовых теннисисток снялись с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который пройдёт с 9 по 15 августа.

В их числе — вторая ракетка мира, японка Наоми Осака, восьмой номер рейтинга, полячка Ига Свёнтек и американка Софья Кенин (4). Вместо этих теннисисток в основную сетку Монреаля попали Чжан Шуай (Китай), Мари Боузкова (Чехия).

Кроме того, из-за снятия Осаки первой сеяной турнира стала представительница Беларуси Арина Соболенко. Жеребьёвка соревнований состоится позднее.

Отметим, что предыдущей чемпионкой Монреаля является румынка Симона Халеп.