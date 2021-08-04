Даяна Ястремская доказала, что допинг попал в её организм после секса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская доказала, что не употребляла допинг сознательно, сообщается в полном 34-страничном тексте решения независимого трибунала, опубликованном на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В документе сообщается, что Ястремская прошла тест на полиграфе, результаты которого на 99% подтвердили, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг. Ястремская уверила трибунал, что запрещённое вещество местеролон попало в её организм в результате физического контакта с бойфрендом. О том, что её партнёр принимал препарат, теннисистка не знала.

Ястремская и её бойфренд подтвердили трибуналу, что занимались сексом накануне того дня, когда теннисистка сдала допинг-пробу, показавшую присутствие запрещённого препарата в организме. Добавим, что концентрация местеролона в организме спортсменки была низкой, тест волос дал отрицательный результат.