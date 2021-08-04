  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде

Теннис
(1 голосов)

Новак поделился эмоциями

Джокович: Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за бронзу со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. После чего снялся с матча в миксте за третье место, где выступал с Ниной Стоянович.

"Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде. Спасибо Токио и всем, кто помог нам собраться вместе ради волшебства спорта. В глубине души я знаю, что оставил все силы в борьбе за медаль. С нетерпением жду возможности сыграть в Париже-2024, там я буду сильнее. Это был невероятный опыт, который я никогда не забуду. Удачи всем сербским спортсменам, которые еще борются за медали", — написал Джокович в своём "инстаграме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...