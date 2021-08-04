Джокович: Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Титулованный серб проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в борьбе за бронзу со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. После чего снялся с матча в миксте за третье место, где выступал с Ниной Стоянович.

"Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде. Спасибо Токио и всем, кто помог нам собраться вместе ради волшебства спорта. В глубине души я знаю, что оставил все силы в борьбе за медаль. С нетерпением жду возможности сыграть в Париже-2024, там я буду сильнее. Это был невероятный опыт, который я никогда не забуду. Удачи всем сербским спортсменам, которые еще борются за медали", — написал Джокович в своём "инстаграме".