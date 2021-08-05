Надаль: Поддержка с тех пор, как я приехал в Вашингтон, одна из самых мощных за всю мою карьеру

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу во втором раунде на соревнованиях в Вашингтоне (США).

"Это был прекрасный вечер с точки зрения энергии, в плане зрителей на трибунах. Поддержка с тех пор, как я приехал сюда, одна из самых мощных за всю мою карьеру. Я очень счастлив посетить Вашингтон и играть здесь в первый раз.

Матч не был простым. Первый сет я начал более-менее хорошо. Затем во втором сете плохо сыграл гейм. Это правда, что чем дольше длился матч, тем больше меня беспокоила стопа. Боль стала слишком сильной. Джек проводил отличные розыгрыши. Мне не удавалось нанести ему урон своими ударами, не удавалось развернуть розыгрыши, в которых он владел инициативой. Было тяжело. Но я закончил матч, заиграв лучше. Это важно. Надеюсь, буду готов к завтрашнему матчу.

Думаю, моя подача могла бы быть и получше. В некоторых эпизодах игры процентное соотношение было слишком низким. Против Джека играть непросто, но и у него тоже были ошибки. Важно оставаться стабильным. Не так просто вернуться после пары месяцев в ситуации с моей ногой, после пары месяцев без игры. Но я боролся. Я могу снова сыграть завтра, и это отличные новости", — сказал Надаль на пресс-конференции.