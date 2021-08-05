Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Вашингтона подарил Надалю свитер клуба
Игрок посетил матч Рафы
bet365
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер опубликовал фотографию с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и свитером клуба.
"Отлично провёл время, наблюдая за игрой короля грунта прошлым вечером", – написал Эллер в "Твиттере", прикрепив к посту фото.
Хоккеист посетил соревнования в Вашингтоне (США). В первом круге 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Надаль одержал победу над американцем Джеком Соком в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).
Had a great time watching The King of Clay play last night. pic.twitter.com/2sfk2oXYEU— Lars Eller (@lellerofficial) August 5, 2021
Популярное сейчас
- Динамо неожиданно дозаявило сенегальца
- Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч плей-офф квалификации ЛЧ
- "Нехватка спортивной мотивации". Экс-игрок Днепра и Ворсклы повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет
- Джокович: Для меня было истинной честью представлять Сербию на Олимпиаде
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО