Форвард Вашингтона подарил Надалю свитер клуба

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер опубликовал фотографию с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и свитером клуба.

"Отлично провёл время, наблюдая за игрой короля грунта прошлым вечером", – написал Эллер в "Твиттере", прикрепив к посту фото.

Хоккеист посетил соревнования в Вашингтоне (США). В первом круге 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Надаль одержал победу над американцем Джеком Соком в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).

Had a great time watching The King of Clay play last night. pic.twitter.com/2sfk2oXYEU