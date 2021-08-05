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Форвард Вашингтона подарил Надалю свитер клуба

Теннис
(1 голосов)

Игрок посетил матч Рафы

Форвард Вашингтона подарил Надалю свитер клуба

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Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер опубликовал фотографию с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем и свитером клуба.

"Отлично провёл время, наблюдая за игрой короля грунта прошлым вечером", – написал Эллер в "Твиттере", прикрепив к посту фото.

Хоккеист посетил соревнования в Вашингтоне (США). В первом круге 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Надаль одержал победу над американцем Джеком Соком в трёх сетах со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).

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В статье: Рафаэль Надаль Вашингтон Кэпиталз
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