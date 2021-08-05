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Костюк похвасталась фотографиями с отдыха

Теннис
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Теннисистка отдыхает в Буковеле

Костюк похвасталась фотографиями с отдыха

Новина українською

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк показала фотографии с отдыха.

"Сладкий взгляд на мою жизнь", – подписала фото из Буковеля теннисистка.

Отметим, что из-за травмы плеча Марта пропустила Олимпиаду в Токио.

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В статье: Марта Костюк
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