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Федерер пропустит турнир серии Мастерс в Торонто
Теннисист испытывает проблемы
фото - flashscore.com.ua
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Роджер Федерер не примет участия на турнирах в Цинциннати и Торонто из-за травмы колена. Об этом сообщил официальный "твиттер" соревнований.
В своих соцсетях Федерер сделал официальное заявление по поводу своего отказа от участия в Олимпиаде-2020.
"По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже", — написал спортсмен.
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