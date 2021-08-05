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Федерер пропустит турнир серии Мастерс в Торонто

Теннис
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Теннисист испытывает проблемы

Федерер пропустит турнир серии Мастерс в Торонто

фото - flashscore.com.ua

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Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Роджер Федерер не примет участия на турнирах в Цинциннати и Торонто из-за травмы колена. Об этом сообщил официальный "твиттер" соревнований.

В своих соцсетях Федерер сделал официальное заявление по поводу своего отказа от участия в Олимпиаде-2020.

"По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже", — написал спортсмен.

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В статье: Роджер Федерер
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