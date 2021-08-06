  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль впервые за 4 года вылетит из топ-3 рейтинга АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль впервые за 4 года вылетит из топ-3 рейтинга АТР

Теннис
(2 голосов)

Неприятные новости для фанов грунтового короля

Надаль впервые за 4 года вылетит из топ-3 рейтинга АТР

фото - atptour.com

Новина українською

Рафаэль Надаль во втором раунде турнира АТР 500 в Вашингтоне сенсационно проиграл 50-й ракетке мира Ллойду Харрису (4:6, 6:1, 4:6).

Испанец впервые с 2019 года уступил теннисисту не из топ-20 мирового рейтинга.

Поражение от Харриса не позволит Надалю защитить место в топ-3 рейтинга АТР. С понедельника 20-кратный чемпион турниров Большого шлема уступит третью строку в пользу финалиста Ролан Гаррос Стефаноса Циципаса.

Турнир в Вашингтоне стал для Рафаэля Надаля первым с момента поражения от Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Франции. На Уимблдоне и Олимпийских играх испанец не сыграл из-за проблем со стопой.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль рейтинг АТР
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...