Надаль впервые за 4 года вылетит из топ-3 рейтинга АТР

Рафаэль Надаль во втором раунде турнира АТР 500 в Вашингтоне сенсационно проиграл 50-й ракетке мира Ллойду Харрису (4:6, 6:1, 4:6).

Испанец впервые с 2019 года уступил теннисисту не из топ-20 мирового рейтинга.

Поражение от Харриса не позволит Надалю защитить место в топ-3 рейтинга АТР. С понедельника 20-кратный чемпион турниров Большого шлема уступит третью строку в пользу финалиста Ролан Гаррос Стефаноса Циципаса.

Турнир в Вашингтоне стал для Рафаэля Надаля первым с момента поражения от Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Франции. На Уимблдоне и Олимпийских играх испанец не сыграл из-за проблем со стопой.

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