Надаль впервые за три года проиграл теннисисту не из топ-20

Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль закончил выступление на турнире в Вашингтоне. В третьем круге он сенсационно проиграл представителю ЮАР, 50-й ракетке мира Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

Это поражение стало первым для Надаля с 2019 года, когда он проиграл сопернику не из топ-20. В конце февраля на турнире в Акапулько он оказался слабее 72-й ракетки мира австралийца Ника Кирьоса. Ллойд Джордж Харрис стал самым низкорейтинговым игроком, который обыгрывал Рафаэля. В промежутке между матчами с Кирьосом и Харрисом испанец проиграл 16 матчей — все игрокам топ-20, 13 из которых находились в топ-10.