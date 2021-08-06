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Надаль: Самое позитивное в поражении то, что моя нога сегодня была лучше, чем вчера

Теннис
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Рафа уступил 50-й ракетке мира

Надаль: Самое позитивное в поражении то, что моя нога сегодня была лучше, чем вчера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в третьем круге турнира в Вашингтоне. Он сенсационно проиграл представителю ЮАР, 50-й ракетке мира Ллойду Джорджу Харрису со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

"Самое позитивное, что моя нога сегодня была лучше, чем вчера, так что это отличная новость. Я играл против спортсмена, который выступал хорошо. На данный момент я думаю, что сыграл лучше, чем вчера, но в третьем сете, когда у меня были шансы, суть в том, что его подача была мощной, но я сыграл последний гейм очень плохо. Нельзя делать ошибки в ключевые моменты, думаю, в последнем гейме я немного больше нервничал. Моя подача работала неправильно, вот и всё. Для него это великая победа. Я желаю ему всего самого наилучшего.

Я смог двигаться немного лучше, это очень важно, особенно для меня лично, продолжать наслаждаться спортом и сохранять энергию, веря, что важные победы возможны. Мне нужно продолжать совершенствоваться. Это правда. Честно говоря, у меня было два нелёгких месяца. Много проблем с ногой. Я не мог практиковаться все дни, когда мне действительно хотелось, но сделал всё, что мог, и очень старался на этом турнире. Самое болезненное — быть не в состоянии снова выйти на корт завтра перед этой удивительной публикой. Но я приобрёл большой опыт. Я смог побывать в новом городе. Мне он понравился, как и поддержка и любовь зрителей, которые останутся со мной.

Я очень старался. Но этого было недостаточно. Единственное, что я могу сделать, это поздравить своего соперника и просто продолжать работать. Собираюсь продолжать попытки тренироваться должным образом и скоро поправиться. Для меня важно просто продолжать этот путь. Вероятно, на следующей неделе у меня будет ещё один шанс в Торонто. Буду продолжать стараться изо всех сил", — приводит слова Надаля АТР Tour.

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В статье: Рафаэль Надаль
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