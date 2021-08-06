Халеп: Я никогда не сталкивалась с надрывом мышц

Двукратная чемпионка "Больших шлемов" Симона Халеп рассказала о своей форме перед турниром в Монреале.

"При такой травме возможно все. Я никогда не сталкивалась с подобным, с надрывом мышц. Врачи сказали, что я восстановилась. Я тоже это чувствую, но в официальных матчах все иначе. Посмотрим, когда приеду.

Это был самый трудный период в моей карьере, потому что травма была довольно серьезной. Я никогда с таким не сталкивалась, но взглянула с положительной стороны и была рада побыть дома.

Сейчас мне намного лучше, я отдохнула психологически. Но и физически я тоже в порядке, во время тренировок ничего не болело. Теперь я надеюсь, что смогу участвовать в турнирах.

Я хочу быть здоровой и сыграть как можно больше матчей. Мне не хватает корта, соревнований, и я знаю, что сначала будет очень сложно, но не боюсь. Я буду уверена в себе, и посмотрим, на что я способна. Всегда приятно побыть дома и уезжать трудно. Но я мотивирована двигаться вперед".