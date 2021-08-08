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Марта Костюк провела мощную тренировку выходного дня. Видео
Украинка готовится
фото - twitter.com
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №58) провела мощную субботнюю тренировку. Соответствующие видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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