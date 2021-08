Федереру – 40! А это 40 главных фактов о карьере легендарного ветерана

В честь 40-летия Роджера Федерера Ассоциация теннисистов-профессионалов представила 40 фактов, моментов и воспоминаний, которые сделали швейцарца иконой мирового спорта.

40. Именно столько лет сегодня исполнилось Федереру! Швейцарец – единственный 40-летний теннисист в топ-100 рейтинга АТР. В элиту АТР-тура Роджер вхож с 11 октября 1999 года.

39. Комбинированное количество побед Федерера против Новака Джоковича (23) и Рафаэля Надаля (16).

38. В 38-летнем возрасте Федерер выиграл свой пока что последний титул АТР. Это произошло в Базеле в конце октября 2019 года. К слову, в родном городе Роджер побеждал 10 раз.

37. В 37-летнем возрасте Роджер Федерер в Дубае на Dubai Duty Free Tennis выиграл свой 100-й титул на уровне АТР. Швейцарец стал вторым теннисистом в истории после Джимми Коннорса, которому удалось достичь отметки в 100 одиночных титулов.

36. В возрасте 36 лет Роджер Федерер в июне 2018 года в последний раз стал лидером рейтинга АТР, что позволило швейцарцу войти в историю мужского тенниса в статусе самой возрастной первой ракетки мира.

35. Федерер в 2005 году выдал 35-матчевую победную серию, по ходу которой выиграл шесть титулов, включая победы на Уимблдоне и US Open. Это второй по продолжительности рекордный «стрик» швейцарца после 41 матча в 2006-2007 годах.

34. Комбинированное количество побед Федерера в матчах с двумя бывшими игроками топ-10 – Давидом Феррером (17-0) и Михаилом Южным (17-0).

33. Количество 5-сетовых побед Федерера. В последний раз швейцарец отметился такой победой в январе 2020 года, когда на Australian Open отыграл 7 матч-болов у Тенниса Сандгрена.

32. В 32-летнем возрасте у Федерера в мае 2014 года родилась вторая пара близнецов – Лео и Ленни. Также Роджер вместе с супругой Миркой воспитывают дочерей-близнецов, которые родились в июле 2009 года.

31. Количество выигранных Федерером турниров в 19 странах мира.

30. Федерер с момента дебюта в АТР-туре в 1998 году выступал на турнирах в 30 странах.

29. Всего столько дней понадобилось Федереру, чтобы в 2004 году взять титулы на трех различных покрытиях – на траве (Уимблдон), грунте (Гштаад) и харде (Торонто).

28. Количество титулов Федерера на Мастерсах. Чаще швейцарца на турнирах этой категории побеждали только Рафаэль Надаль и Новак Джокович (по 36).

27. На Шлемах Федерер дважды в карьере выигрывал по 27 матчей подряд. Оба раза серии швейцарца на Ролан Гаррос 2006 и 2007 годов прерывал Рафаэль Надаль.

26. Количество титулов Федерера в закрытых помещениях. Швейцарец лидирует среди действующих теннисистов, опережая Энди Маррея на 9 побед.

25. Представителей стольких стран Федерер обыграл на пути к завоеванию 103 одиночных титулов АТР.

24. Именно столько финалов подряд выиграл Федерер с 2003 по 2005 года и столько подряд одержал побед над соперниками из топ-10.

23. Столько побед не хватает Федереру, чтобы повторить рекорд Джимми Коннорса по количеству выигранных матчей в АТР-туре (1274).

22. Именно в 22-летнем возрасте Федерер впервые обнаружил себя в статусе первой ракетки мира.

21. Столько лет прошло с тех пор, как Федерер в Марселе впервые сыграл в финале на турнире АТР.

20. Количество титулов Федерера на мэйджорах: 8 – Уимблдон, 6 – Australian Open, 5 – US Open, 1 – Ролан Гаррос.

19. Количество титулов Федерера на траве. Американец Пит Сампрас позади швейцарца на 9 титулов.

18. Именно столько лет подряд с 2003 по 2020 года Федерер побеждал в номинации АТР «выбор фанатов».

17. Под этим номером посева Федерер возобновил карьеру на Australian Open в 2017 году после операции на колене и выиграл титул с эпичной победой в финале над Рафаэлем Надалем.

16. Федерер завершил сезон 2016 года в статусе 16-й ракетки мира. Это был единственный сезон с 2001 года, когда швейцарец встретил новый год за пределами топ-10.

15. Всего 15 поражений Федерер потерпел во время своего доминирования в туре с 2004 по 2006 года. За этот период швейцарец сыграл 262 матча.

14. Количество лет подряд, которые Федерер провел в топ-10 рейтинга АТР – с 2002 по 2016 года.

13. Столько побед Федерер добыл в своем первом полноценном сезоне в АТР-туре в 1999 году.

12. В 2006 году Федерер взял рекордные в карьере 12 титулов. В тот год Роджер выиграл Australian Open, Уимблдон и US Open, а также четыре раза побеждал на Мастерсах.

11. Количество поражений Федерера в финалах на турнирах Большого шлема. Чаще всех швейцарца огорчал Рафаэль Надаль – 6 раз.

10. С Уимблдона 2005 года по US Open 2007 Федерер на 10 Шлемах подряд доходил до финала. За этот период швейцарец взял 8 титулов и проиграл только одному человеку – все тому же Надалю на Ролан Гаррос.

9. Федерер встречает 40-летие в ранге 9-й ракетки мира.

8. Количество парный титулов Федерера, включая золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине в дуэте со Стэном Вавринкой.

7. Федерер выиграл первые 7 финалов на турнирах Большого шлема, пока в 2006 году на Ролан Гаррос не столкнулся с Рафаэлем Надалем.

6. Количество титулов Федерера на Итоговом турнире. Позади Роджера Иван Лендл, Новак Джокович и Пит Сампрас – по 5 побед.

5. Федерер 5 раз уходил в отпуск в ранге первой ракетки мира – 2004-2007 и 2009.

4. Федерер – один из четырех теннисистов с как минимум четырьмя подряд сезонами в статусе первой ракетки мира. В эту компанию также входят Пит Сампрас (6), Джимми Коннорс (5) и Джой Макинрой (4).

3. Федерер трижды в карьере за сезон выигрывал по три титула Большого шлема – в 2004, 2006 и 2007 годах. У этого достижения нет аналогов в истории тенниса.

2. На двух турнирах Федерер выиграл по 10 титулов – в Галле на траве и в Базеле на закрытом харде.

1. В статусе первой ракетки мира Федерер провел 310 недель, включая рекордные в истории 237 недель подряд с 2004 по 2008 года.