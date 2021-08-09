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Свитолина и Ястремская стартуют на турнире в Монреале
Начинается основной этап подготовки к US Open
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина с шестым номером посева пропускает первый раунд турнира WTA 1000 в Монреале, а ее соперницей по второму кругу станет Чжан Шуай или Йоханна Конта.
Даяна Ястремская в первом круге сыграет с экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс. В случае победы одесситка выйдет на первую сеяную из Беларуси Арину Соболенко.
Полная турнирная сетка National Bank Open
Турнир в Монреале пройдет с 9 по 15 августа. Призовой фонд соревнований – $1,835,490.
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