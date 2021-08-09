  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Роджер Федерер: 40 лет – 40 уникальных моментов. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджер Федерер: 40 лет – 40 уникальных моментов. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Продолжаем восхищаться швейцарцем

Роджер Федерер: 40 лет – 40 уникальных моментов. ВИДЕО

Новина українською

Накануне Роджеру Федереру исполнилось 40 лет – в честь юбилея 20-кратного чемпиона Шлемов YouTube-канал Tennis TV представил 40 уникальных моментов с его участием.

Федерер в последний раз выходил на корт в июле, когда дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...