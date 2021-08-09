Роджер Федерер: 40 лет – 40 уникальных моментов. ВИДЕО

Накануне Роджеру Федереру исполнилось 40 лет – в честь юбилея 20-кратного чемпиона Шлемов YouTube-канал Tennis TV представил 40 уникальных моментов с его участием.

Федерер в последний раз выходил на корт в июле, когда дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

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