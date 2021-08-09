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Свитолина – новый лидер женского тенниса по продолжительности пребывания в топ-10 рейтинга WTA
Еще одно мощное достижение украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С понедельника экс-первая ракетка мира Симона Халеп впервые за 7,5 лет покинула топ-10 рейтинга WTA и прервала серию из 373 недель подряд в десятке лидеров.
В июне впервые за 230 недель топ-10 покинула финалистка Уимблдона Каролина Плишкова.
Таким образом, с новой недели Элина Свитолина стала обладательницей самой продолжительной серии по количеству недель в топ-10 мирового рейтинга.
Текущая неделя – 200-я подряд для Свитолиной в топ-10. Элиту WTA-тура украинка не покидает с 22 мая 2017 года.
Элина Свитолина на этой неделе выступит на турнире WTA 1000 в Монреале.
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