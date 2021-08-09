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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
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Элина Свитолина с понедельника обошла Бьянку Андрееску и стала пятой ракеткой мира, сообщает официальный сайт WTA.
Также Свитолина достигла отметки в 200 недель подряд в топ-10 мирового рейтинга.
Что касается остальных украинок в топ-100, то Даяна Ястремская потеряла четыре позиции (50-е место), Марта Костюк осталась 58-й ракеткой мира, а Ангелина Калинина опустилась на одну строку (78-е место).
Первой ракеткой мира с отрывом от ближайшей преследовательницы в почти 2500 очков остается австралийка Эшли Барти.
Полная версия рейтинга WTA от 9 августа 2021 года
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