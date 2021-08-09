Свитолина покинула топ-20 Чемпионской гонки WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в обновленной версии Чемпионской гонки WTA расположилась на 21-й позиции. От 8-й строки, дающей право выступить на Итоговом турнире, бронзовую медалистку Олимпиады в Токио теперь отделяют 457 очков.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA (9 августа 2021 года):

1. Эшли Барти (Австралия) – 5381

2. Барбора Крейчикова (Чехия) – 3778

3. Арина Соболенко (Беларусь) – 3538

4. Ига Швёнтек (Польша) – 2680

5. Каролина Плишкова (Чехия) – 2607

6. Наоми Осака (Япония) – 2536

7. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2325

8. Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2029

9. Элизе Мертенс (Бельгия) – 2024

10. Онс Жабер (Тунис) – 2010

Элина Свитолина рискует впервые с 2016 года не выступить на Итоговом турнире WTA. На WTA Finals украинка побеждала в 2018 году, а в 2019-м дошла до финала.

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