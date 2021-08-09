Циципас: Быть в топе рейтинга — это огромная мотивация

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих ожиданиях от турнира в Торонто и поделился эмоциями от попадания в тройку рейтинга ATP.

"Быть в топе рейтинга — это огромная мотивация и отличный показатель того, что я преуспевающий теннисист.

Я просто в целом счастлив, что проделал так много работы, чтобы попасть в тройку, это особенная новая веха для меня. Прорыв в первую десятку был моей великой мечтой. Группа в топ-3 — это уже другой уровень, это нечто.

Моя цель в теннисе — самосовершенствование. Я просыпаюсь каждый божий день с намерением стать лучше в своей игре. Я в восторге от того, что мне удаётся заниматься теннисом и вдохновлять людей делать то, что делаю я.

Я хорошо отношусь к своей игре и рад вернуться в Торонто. Это одно из моих любимых мест. Я всё прекрасно помню в этом городе, на этом стадионе. Я просто в целом счастлив снова участвовать в соревнованиях", — приводит слова греческого теннисиста Tennis World USA.

Напомним, ранее Стефанос Циципас обошёл испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP. Теперь грек находится на третьем месте, это высшая позиция за всю его карьеру.