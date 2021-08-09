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Циципас обошел Надаля и стал третьей ракеткой мира

Теннис
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Греческий теннисист впервые добился таких высот

Циципас обошел Надаля и стал третьей ракеткой мира

CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES

Новина українською

В обновлённом рейтинге ATP от 9 августа грек Стефанос Циципас обошёл испанца Рафаэля Надаля и впервые в карьере стал третьей ракеткой мира. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает вторую строчку.

Рейтинг АТР. 9 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9643.

3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8115.

4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 7315.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7183.

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 6915.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6005.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5533.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.

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В статье: Новак Джокович Стефанос Циципас
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