В ATP опубликовали календарь на остаток сезона 2021 года

ATP опубликовала дополнительные обновления в своём календаре, в котором изложено пересмотренное расписание турниров с сентября до кульминации сезона в ноябре на Nitto ATP Finals в Турине (Италия), сообщили в пресс-службе ассоциации.

Согласно обновлённому календарю, Rolex Shanghai Masters 2021 года не состоится из-за коронавируса. Чемпионаты Chengdu Open и Huajin Securities Zhuhai (ATP-250) также подтвердили свою отмену. Параллельно с этим BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) был расширен до 11-дневного турнира в течение 40-й и 41-й недель календаря. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (ATP-250) переносится на 43-ю неделю. Также в пересмотренном расписании предусмотрено добавление турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан).

Таким образом, обновлённый календарь ATP на четвёртый квартал 2021 года включает в себя:

• Неделя 38: Мец (ATP-250), Нур-Султан (ATP-250), Кубок Лейвера.

• Неделя 39: София (ATP-250), Сан-Диего (ATP-250)

• Неделя 40 и 41: Индиан-Уэллс (ATP Masters 1000)

• Неделя 42: Москва (ATP-250), Антверпен (ATP-250)

• Неделя 43: Вена (ATP-500), Санкт-Петербург (ATP-250)

• Неделя 44: Париж (ATP Masters 1000)

• Неделя 45: Милан (Next Gen ATP Finals), Стокгольм (ATP-250)

• Неделя 46: Турин (Nitto ATP Finals)