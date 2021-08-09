  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В ATP опубликовали календарь на остаток сезона 2021 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ATP опубликовали календарь на остаток сезона 2021 года

Теннис
(1 голосов)

Произошли некоторые изменения

В ATP опубликовали календарь на остаток сезона 2021 года

Новина українською

ATP опубликовала дополнительные обновления в своём календаре, в котором изложено пересмотренное расписание турниров с сентября до кульминации сезона в ноябре на Nitto ATP Finals в Турине (Италия), сообщили в пресс-службе ассоциации.

Согласно обновлённому календарю, Rolex Shanghai Masters 2021 года не состоится из-за коронавируса. Чемпионаты Chengdu Open и Huajin Securities Zhuhai (ATP-250) также подтвердили свою отмену. Параллельно с этим BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) был расширен до 11-дневного турнира в течение 40-й и 41-й недель календаря. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга (ATP-250) переносится на 43-ю неделю. Также в пересмотренном расписании предусмотрено добавление турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан).

Таким образом, обновлённый календарь ATP на четвёртый квартал 2021 года включает в себя:

• Неделя 38: Мец (ATP-250), Нур-Султан (ATP-250), Кубок Лейвера.
• Неделя 39: София (ATP-250), Сан-Диего (ATP-250)
• Неделя 40 и 41: Индиан-Уэллс (ATP Masters 1000)
• Неделя 42: Москва (ATP-250), Антверпен (ATP-250)
• Неделя 43: Вена (ATP-500), Санкт-Петербург (ATP-250)
• Неделя 44: Париж (ATP Masters 1000)
• Неделя 45: Милан (Next Gen ATP Finals), Стокгольм (ATP-250)
• Неделя 46: Турин (Nitto ATP Finals)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...