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Джокович не будет защищать титул в Цинциннати
Серб пропустит Мастерс
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Первая ракетка мира Новак Джокович в Твиттере сообщил, что не выступит на турнире АТР-1000 в Цинциннати. Джокович – действующий победитель Western & Southern Open, в августе прошлого года серб в финале в трех сетах обыграл Милоша Раонича.
"Мне нужно больше времени, чтобы восстановиться после тяжелого путешествия от Австралии до Токио. Я сосредоточусь на US Open", - написал лидер мирового рейтинга.
Джокович в 2021 году последовательно выиграл Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдон, а на Олимпиаде в Токио занял четвертое место.
Новак Джокович в случае победы в Нью-Йорке может стать первым с 1969 года обладателем календарного Большого шлема в мужском теннисе.
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