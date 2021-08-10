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Надаль: Для меня уход Месси - это печальная новость
Рафа огорчен
фото - atptour.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу ухода аргентинского футболиста Лионеля Месси из "Барселоны".
"Для меня как для любителя футбола потеря такой звезды, как Месси, кажется печальной новостью для всех, кто любит футбол, для всех жителей Испании. То, что случилось с Месси, может произойти с каждым из нас. Очевидно, что футбол, как и другие спортивные отрасли, испытывает финансовые проблемы. Клубы – не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство", — цитирует Надаля ESPN.
35-летний теннисист болеет за "Реал Мадрид".
Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом "ПСЖ".
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