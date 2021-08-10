Циципас: Тренерам должно быть разрешено давать подсказки своим игрокам

Греческий теннисист Стефанос Циципас призвал ATP изменить правила касательно работы тренеров во время матчей. Новоиспечённая третья ракетка мира считает, что наставники должны получить право принимать непосредственное участие в матчах.

"Некоторые судьи ловили тренеров, которые активно давали советы теннисистам во время игр, другие — нет. Это было все эти годы, это никогда не изменится и не прекратится.

Моё мнение по этому поводу таково: тренерам должно быть разрешено давать подсказки своим игрокам во время матчей, должны быть определённые правила и определённые способы, чтобы внедрить это в игру игроков, но при этом важно не переборщить.

Какой смысл иметь с собой тренера, если ты не можешь извлечь из этого пользу? Я знаю, что теннис — это спорт, где ты сам принимаешь решения и должен решать за себя, но иногда взгляд со стороны может помочь и, возможно, изменить некоторые исходы матчей", — приводит слова Циципаса Reuters.