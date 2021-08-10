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Свитолина: Это был напряжённый июль для меня
Но украинка рада, что смогла достичь таких результатов
Украинская теннисистка Элина Свитолина, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде-2020, поделилась своими планами на турнир в Монреале и рассказала, как она чувствует себя после Игр в Токио.
"Это был напряжённый июль для меня, было много замечательных воспоминаний и событий.
Потрясающе выиграть такую крупную битву за бронзовую медаль Игр. Все в Украине смотрят и болеют, так что для меня эта награда особенно ценна. Особенно учитывая то, что мы не выигрываем так много медалей.
Моей целью на Олимпиаде было выиграть золото, поэтому мне сложно игралось в полуфинале. Затем после поражения нужно было заново перенастроиться и снова выйти в матче за бронзу против сильной теннисистки, которая играет действительно хорошо.
Удивительно испытать всё за такой короткий промежуток времени, но я очень счастлива. С нетерпением жду начала турнира в Монреале.
В 2017-м я выигрывала турнира в Торонто, а в следующем году попала в полуфинал Монреаля. Это были очень памятные для меня турниры, потому что сетка была полна сильных соперниц. Но всё равно у меня очень тёплые чувства от возвращения в Канаду", — приводит слова Свитолиной Tennis World USA.
Украинская теннисистка стала третьей сеяной турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Монреале. Её первая игра состоится 11 августа с победительницей пары Чжан Шуай — Йоханна Конта.
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