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Ястремская упустила победу на старте турнира в Монреале
Обидная осечка
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале проиграла американке Слоан Стивенс (4:6, 6:1, 4:6). Матч продолжался 1 час и 58 минут.
В решающем сете Ястремская при счете 4:2 упустила четыре брейк-поинта и до конца матча большен не выиграла ни одного гейма.
Ястремская проиграла четвертый матч подряд. Всего с момента возобновления карьеры у Даяна лишь две победы в шести поединках.
Таким образом, единственной представительницей Украины в Монреале осталась Элина Свитолина, которая в 1/16 финала сыграет с британкой Йоханной Контой.
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