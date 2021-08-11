Ястремская упустила победу на старте турнира в Монреале

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA 1000 в Монреале проиграла американке Слоан Стивенс (4:6, 6:1, 4:6). Матч продолжался 1 час и 58 минут.

В решающем сете Ястремская при счете 4:2 упустила четыре брейк-поинта и до конца матча большен не выиграла ни одного гейма.

Ястремская проиграла четвертый матч подряд. Всего с момента возобновления карьеры у Даяна лишь две победы в шести поединках.

Таким образом, единственной представительницей Украины в Монреале осталась Элина Свитолина, которая в 1/16 финала сыграет с британкой Йоханной Контой.

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