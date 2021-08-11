Надаль снялся с Мастерса в Торонто

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль из-за проблем с левой стопой отказался от выступления на Мастерсе в Торонто. Надаль во втором круге должен был сыграть с Ллойдом Харрисом, а его место в основной сетке досталось испанцу Фелисиано Лопесу.

"Мне больно, я не могу играть с удовольствием и не могу выступать на необходимом уровне. Еще не знаю, что буду делать дальше", - сказал Надаль.

Ранее Рафаэль Надаль из-за проблем с ногой не выступил на Уимблдоне и пропустил Олимпийские игры в Токио.

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