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Лучший тайбрейк года? Драма Циципаса и Умбера в Торонто
Какое-то безумие
фото - rolandgarros.com
Стефанос Циципас в 1/16 финала Мастерса в Торонто в трех сетах за 2 часа и 36 минут обыграл Уго Умбера (6:3, 6:7, 6:1) и взял реванш у француза за поражение на Олимпиаде.
На тайбрейке второго сета Умбер отыграл пять матч-болов и дожал Циципаса с четвертого сет-бола. Это нужно видеть:
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