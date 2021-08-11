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Лучший тайбрейк года? Драма Циципаса и Умбера в Торонто

Теннис
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Какое-то безумие

Лучший тайбрейк года? Драма Циципаса и Умбера в Торонто

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Стефанос Циципас в 1/16 финала Мастерса в Торонто в трех сетах за 2 часа и 36 минут обыграл Уго Умбера (6:3, 6:7, 6:1) и взял реванш у француза за поражение на Олимпиаде.

На тайбрейке второго сета Умбер отыграл пять матч-болов и дожал Циципаса с четвертого сет-бола. Это нужно видеть:

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В статье: Стефанос Циципас Уго Умбер
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