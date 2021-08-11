Обидное поражение Ястремской на старте турнира в Монреале. ВИДЕО

Даяна Ястремская в первом раунде турнира WTA 1000 в Монреале в трех сетах проиграла экс-третьей ракетке мира Слоан Стивенс (4:6, 6:1, 4:6).

В решающей парти одесситка вела 4:2 и имела четыре брейк-поинта, но дожать американку не смогла.

Поражение от Стивенс стало для Ястремской четвертым подряд.

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