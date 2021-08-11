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Рафаэль Надаль снялся с турнира в Цинциннати

Теннис
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Теннисист пропустит соревнования из-за травмы

Рафаэль Надаль снялся с турнира в Цинциннати

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" 35-летний испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США) из-за травмы левой стопы. Соревнования пройдут на следующей неделе – с 15 по 22 августа. Ранее Надаль по той же причине отказался от участия в "Мастерсе", который проходит на этой неделе в Торонто.

Также стало известно, что в США не сыграет канадец Милош Раонич, который в прошлом году дошёл там до финала.

Отметим, что раннее о неучастии в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати заявили действующий победитель турнира первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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