Рафаэль Надаль снялся с турнира в Цинциннати

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" 35-летний испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США) из-за травмы левой стопы. Соревнования пройдут на следующей неделе – с 15 по 22 августа. Ранее Надаль по той же причине отказался от участия в "Мастерсе", который проходит на этой неделе в Торонто.

Также стало известно, что в США не сыграет канадец Милош Раонич, который в прошлом году дошёл там до финала.

Отметим, что раннее о неучастии в турнире серии "Мастерс" в Цинциннати заявили действующий победитель турнира первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.