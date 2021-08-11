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Снигур уступила бразильской теннисистке на турнире в Лэндсвилле

Теннис
(1 голосов)

Украинская теннисистка не смогла доиграть матч

Снигур уступила бразильской теннисистке на турнире в Лэндсвилле

Новина українською

В среду, 11 августа Дарья Снигур стартовала на хардовом турнире ITF в Лэндсвилле, США. Украинка покинула корт при счете 0:5 в первом сете матча первого раунда против бразильянки Беатрис Хаддад Майа.

Матч продолжался всего 26 минут. Украинская теннисистка так и не взяла ни одного гейма. Пока неизвестно, почему Снигур снялась с соревнований.

Первый круг. 11 августа

Дарья Снигур (Украина) – Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) - 0:5, отказ Снигур

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В статье: Дарья Снигур
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