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Снигур уступила бразильской теннисистке на турнире в Лэндсвилле
Украинская теннисистка не смогла доиграть матч
В среду, 11 августа Дарья Снигур стартовала на хардовом турнире ITF в Лэндсвилле, США. Украинка покинула корт при счете 0:5 в первом сете матча первого раунда против бразильянки Беатрис Хаддад Майа.
Матч продолжался всего 26 минут. Украинская теннисистка так и не взяла ни одного гейма. Пока неизвестно, почему Снигур снялась с соревнований.
Первый круг. 11 августа
Дарья Снигур (Украина) – Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) - 0:5, отказ Снигур
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