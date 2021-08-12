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Свитолина проиграла Конте на старте турнира в Монреале

Теннис
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Украинка не задержалась на турнире WTA 1000 в Канаде

Свитолина проиграла Конте на старте турнира в Монреале

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в статусе третьей сеяной во втором круге турнира в Монреале уступила Йоханне Конте (6:3, 3:6, 2:6). Матч продолжался 2 часа и 11 минут.

Свитолина после успешного старта до конца матча проиграла три гейма на своей подаче, а на приеме упустила пять брейк-поинтов.

В матче с Контой украинка подала 1 эйс, сделала 4 двойных ошибки, совершила 16 виннерсов и допустила 30 невынужденных помарок.

Свитолина впервые за 6 лет проиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Канаде.

Матч с Йоханной Контой стал для Элины Свитолиной первым после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио.

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В статье: Элина Свитолина Йоханна Конта
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