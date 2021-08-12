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Халеп проиграла первый матч после возвращения на корт
Камбэк не удался
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп во втором раунде турнира WTA 1000 в Монреале уступила Даниэль Коллинз (6:2, 4:6, 4:6), для которой победа над румынкой стала 12-й подряд.
Халеп в решающем сете дважды вела с брейком, однако удержать свое преимущество не сумела.
Халеп в середине мая на турнире в Риме получила травму ноги. Из-за проблем со здоровьем румынка пропустила Ролан Гаррос, Уимблдон и Олимпийские игры в Токио.
Травма стоила Симоне Халеп вылета из топ-10 рейтинга WTA, где она беспрерывно находилась на протяжении 7,5 лет.
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