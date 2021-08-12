Монфис впервые победил в статусе мужа Свитолиной

Гаэль Монфис в 1/16 финала Мастерса в Торонто в волевом стиле за 1 час и 54 минуты обыграл австралийца Джона Миллмана (3:6, 6:3, 6:4). Эта победа стала для Монфиса первой с тех пор, как он женился на первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

"Невероятное чувство – выиграть первый матч в статусе женатого мужчины", - написал француз в Твиттере.

В матче с американцем Фрэнсисом Тиафо Монфис попытается впервые с февраля 2020 года выиграть два матча подряд.

В актуальном рейтинге АТР Гаэль Монфис находится на 22-й позиции.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!