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Конта: Сегодня мы со Свитолиной не смогли показать идеальную игру

Теннис
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Британка прокомментировала победу

Конта: Сегодня мы со Свитолиной не смогли показать идеальную игру

Новина українською

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках второго раунда турнира WTA 1000 в Монреале.

"Это был непростой матч. Я еще никогда ее не обыгрывала, поэтому лично для меня это важная победа. Пожалуй, Элина самая сложная соперница для меня во всем туре, так что я очень довольна собой.

Думаю, самое важное - это играть с тем, что у тебя есть, и стараться находить те элементы, которые можешь улучшить по ходу матча. Сегодня мы обе не смогли показать идеальную игру, но у меня получилось найти решения в важных моментах", – сказала британка.

В следующем раунде Конта сразится против американки Кори Гауфф.

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В статье: Элина Свитолина Йоханна Конта
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