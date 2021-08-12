Иснер одержал восьмую победу к ряду и вышел в четвертьфинал Мастерса в Торонто

Американский теннисист Джон Иснер, обыгравший в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада) россиянина Андрея Рублёва, одержал восьмую победу подряд.

Джон Иснер - Андрей Рублёв 7:5, 7:6 (7:5)

Иснер 20 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Рублёва 10 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Иснер поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, LL).