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Иснер одержал восьмую победу к ряду и вышел в четвертьфинал Мастерса в Торонто
Американец продолжил серию
Американский теннисист Джон Иснер, обыгравший в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада) россиянина Андрея Рублёва, одержал восьмую победу подряд.
Джон Иснер - Андрей Рублёв 7:5, 7:6 (7:5)
Иснер 20 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Рублёва 10 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Иснер поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, LL).
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