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Монфис впервые за полтора года выиграл два матча подряд

Теннис
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Монфис впервые за полтора года выиграл два матча подряд

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Гаэль Монфис в 1/8 финала Мастерса в Торонто за 1 час и 28 минут обыграл Фрэнсиса Тиафо (6:1, 7:6).

Муж Элины Свитолиной на пути к победе подал 11 эйсов, реализовал 3 из 9 брейк-поинтов и выиграл 84% очков с первой подачи.

В последний раз Монфис выигрывал несколько матчей подряд в конце февраля 2020 года, когда дошел до полуфинала на турнире в Дубае.

За место в полуфинале турнира АТР-1000 Гаэль Монфис сыграет с американцем Джоном Иснером.

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В статье: теннис Гаэль Монфис
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