Монфис впервые за полтора года выиграл два матча подряд

Гаэль Монфис в 1/8 финала Мастерса в Торонто за 1 час и 28 минут обыграл Фрэнсиса Тиафо (6:1, 7:6).

Plenty of reasons for ???????? @Gael_Monfils to celebrate ????????



He defeats Tiafoe 6-1, 7-6 for his first quarter-final in 18 months!



????: @TennisTV | #NBO21pic.twitter.com/hBbZlhQCku — ATP Tour (@atptour) August 12, 2021

Муж Элины Свитолиной на пути к победе подал 11 эйсов, реализовал 3 из 9 брейк-поинтов и выиграл 84% очков с первой подачи.

В последний раз Монфис выигрывал несколько матчей подряд в конце февраля 2020 года, когда дошел до полуфинала на турнире в Дубае.

За место в полуфинале турнира АТР-1000 Гаэль Монфис сыграет с американцем Джоном Иснером.

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