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Костюк снялась с турнира в Чикаго

Теннис
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Марта не готова вернуться на корт

Костюк снялась с турнира в Чикаго

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк на следующей неделе не выступит на турнире WTA125 в Чикаго.

Костюк все еще остается в заявке турнира WTA250 в Чикаго, который пройдет за неделю до старта в Нью-Йорке US Open.

Украинка из-за травмы плеча пропустила дебютную Олимпиаду в Токио.

Костюк в последний раз выходила на корт 1 июля, когда во втором круге Уимблдона проиграла Анастасии Севастовой.

Марта Костюк в актуальной версии рейтинга WTA занимает 58-е место.

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В статье: теннис Марта Костюк
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