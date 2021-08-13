Костюк снялась с турнира в Чикаго

Третья ракетка Украины Марта Костюк на следующей неделе не выступит на турнире WTA125 в Чикаго.

Костюк все еще остается в заявке турнира WTA250 в Чикаго, который пройдет за неделю до старта в Нью-Йорке US Open.

Украинка из-за травмы плеча пропустила дебютную Олимпиаду в Токио.

Костюк в последний раз выходила на корт 1 июля, когда во втором круге Уимблдона проиграла Анастасии Севастовой.

Марта Костюк в актуальной версии рейтинга WTA занимает 58-е место.

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