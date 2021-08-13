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Костюк снялась с турнира в Чикаго
Марта не готова вернуться на корт
фото - rolandgarros.com
Третья ракетка Украины Марта Костюк на следующей неделе не выступит на турнире WTA125 в Чикаго.
Костюк все еще остается в заявке турнира WTA250 в Чикаго, который пройдет за неделю до старта в Нью-Йорке US Open.
Украинка из-за травмы плеча пропустила дебютную Олимпиаду в Токио.
Костюк в последний раз выходила на корт 1 июля, когда во втором круге Уимблдона проиграла Анастасии Севастовой.
Марта Костюк в актуальной версии рейтинга WTA занимает 58-е место.
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