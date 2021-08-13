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Циципас в двухсетовом матче обыграл Рууда и пробился в полуфинал Мастерса в Канаде
Грек оказался сильнее
CLIVE BRUNSKILL/GETTY IMAGES
Стефанос Циципас обыграл Каспера Рууда на турнире ATP Tour Masters 1000 в Канаде.
Торонто, Канада. 10-16 августа. Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 3) - Каспер Рууд (Норвегия, 6) 6-1, 6-4
Теннисисты провели на корте 1 час и 14 минут. за это время Стефанос оформил путевку в полуфинал турнира.
Стоит отметить, что для Циципаса этот полуфинал станет 7 на Мастерсах. А у Рууда победная серия длилась целых 13 матчей. Норвежец боролся за свою 100 победу в карьере.
В 1/2 финале Стефанос Циципас встретится с победителем встречи Роберто Баутиста-Агут - Райли Опелка.
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