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Цинциннати. Известны имена соперниц украинских теннисисток на старте турнира

Теннис
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Желаем удачи 

Цинциннати. Известны имена соперниц украинских теннисисток на старте турнира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С 16 по 22 августа в Цинциннати (США) состоится WTA турнир с участием лучших теннисисток планеты. Нашу страну на этих соревнованиях представят две спортсменки.

Так, в первом круге Даяна Ястремская встретится с обладательницей wild-card, местной теннисисткой Кэти Макнелли.

Элина Свитолина первый круг соревнований пропустит, и начнет турнир сразу со второго. Ей будет противостоять победительница встречи Анджелик Кербер / Мария Саккари.

Напомним, что "Сакраменто" объявили о подписании Леня.

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В статье: Элина Свитолина Даяна Ястремская
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