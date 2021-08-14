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Цинциннати. Известны имена соперниц украинских теннисисток на старте турнира
Желаем удачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 16 по 22 августа в Цинциннати (США) состоится WTA турнир с участием лучших теннисисток планеты. Нашу страну на этих соревнованиях представят две спортсменки.
Так, в первом круге Даяна Ястремская встретится с обладательницей wild-card, местной теннисисткой Кэти Макнелли.
Элина Свитолина первый круг соревнований пропустит, и начнет турнир сразу со второго. Ей будет противостоять победительница встречи Анджелик Кербер / Мария Саккари.
Напомним, что "Сакраменто"
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