Цинциннати. Известны имена соперниц украинских теннисисток на старте турнира

С 16 по 22 августа в Цинциннати (США) состоится WTA турнир с участием лучших теннисисток планеты. Нашу страну на этих соревнованиях представят две спортсменки.

Так, в первом круге Даяна Ястремская встретится с обладательницей wild-card, местной теннисисткой Кэти Макнелли.

Элина Свитолина первый круг соревнований пропустит, и начнет турнир сразу со второго. Ей будет противостоять победительница встречи Анджелик Кербер / Мария Саккари.