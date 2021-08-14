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Каролина Плишкова о матче против Сабаленко: Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить
Комментарий чешки
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Монреале (Канада) против белоруски Арины Сабаленко. Ее слова цитирует wtatennis.com:
"Мы не так давно играли на "Уимблдоне", поэтому я знаю, чего ожидать. Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить - или хотя бы побороться. Посмотрим, получится ли у меня это сделать" - сказала она.
Отметим, что матч Плишкова - Сабаленко состоится сегодня, 14 августа, начало в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее
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