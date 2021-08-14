Каролина Плишкова о матче против Сабаленко: Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Монреале (Канада) против белоруски Арины Сабаленко. Ее слова цитирует wtatennis.com:

"Мы не так давно играли на "Уимблдоне", поэтому я знаю, чего ожидать. Я знаю, что нужно делать, чтобы ее победить - или хотя бы побороться. Посмотрим, получится ли у меня это сделать" - сказала она.

Отметим, что матч Плишкова - Сабаленко состоится сегодня, 14 августа, начало в 20:00 по киевскому времени.