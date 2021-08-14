Тренер Джоковича: Если Новак выиграет US Open его слава будет вечной

Тренер лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича (АТР №1) Горан Иванишевич рассказал об историческом достижении, которое может покориться его подопечному. Его слова цитирует Tennis Head:

"Я - часть команды, которая создает историю. Если Джокович выиграет US Open в этом году и соберет календарный Большой шлем, его слава будет вечной, как и у Рода Лэйвера. Хотя нужно признать, что добиться такого успеха в XXI веке гораздо сложнее, чем во времена Лэйвера.

Новаку было очень нелегко. Пять-шесть лет назад никто и представить не мог, что Джокович добьется такого достижения исторического масштаба" - сказал он.