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Тренер Джоковича: Если Новак выиграет US Open его слава будет вечной
Его слава уже вечна
Тренер лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича (АТР №1) Горан Иванишевич рассказал об историческом достижении, которое может покориться его подопечному. Его слова цитирует Tennis Head:
"Я - часть команды, которая создает историю. Если Джокович выиграет US Open в этом году и соберет календарный Большой шлем, его слава будет вечной, как и у Рода Лэйвера. Хотя нужно признать, что добиться такого успеха в XXI веке гораздо сложнее, чем во времена Лэйвера.
Новаку было очень нелегко. Пять-шесть лет назад никто и представить не мог, что Джокович добьется такого достижения исторического масштаба" - сказал он.
Напомним, что ранее
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