  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тренер Джоковича: Если Новак выиграет US Open его слава будет вечной
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Джоковича: Если Новак выиграет US Open его слава будет вечной

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Его слава уже вечна

Тренер Джоковича: Если Новак выиграет US Open его слава будет вечной

UA-Футбол
Новина українською

Тренер лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича (АТР №1) Горан Иванишевич рассказал об историческом достижении, которое может покориться его подопечному. Его слова цитирует Tennis Head:

"Я - часть команды, которая создает историю. Если Джокович выиграет US Open в этом году и соберет календарный Большой шлем, его слава будет вечной, как и у Рода Лэйвера. Хотя нужно признать, что добиться такого успеха в XXI веке гораздо сложнее, чем во времена Лэйвера.

Новаку было очень нелегко. Пять-шесть лет назад никто и представить не мог, что Джокович добьется такого достижения исторического масштаба" - сказал он.

Напомним, что ранее определились соперницы Свитолиной и Ястремской на турнире в Цинциннати.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...