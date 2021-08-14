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Плишкова в двух сетах победила Сабаленко и вышла в финал турнира в Монреале
Очередной шанс для чешки
Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №6) вышла в финал турнира WTA1000 в Монреале (Канада). В матче за право побороться за главный трофей соревнований она одолела представительницу Беларуси Арину Сабаленко (WTA №3).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу победительницы, в активе которой 10 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 5 эйсов, 4 подряд выигранных очка, 1 с 3 использованный брейк и 5 двойных ошибок.
Чешка проведет третий финал в этом году (Уимблдон и WTA1000 в Риме). Соперницей Плишковой станет победительница матча Камила Джорджи - Джессика Пегула.
Напомним, что ранее тренер Джоковича
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