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Плишкова в двух сетах победила Сабаленко и вышла в финал турнира в Монреале

Теннис
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Очередной шанс для чешки

Плишкова в двух сетах победила Сабаленко и вышла в финал турнира в Монреале

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA №6) вышла в финал турнира WTA1000 в Монреале (Канада). В матче за право побороться за главный трофей соревнований она одолела представительницу Беларуси Арину Сабаленко (WTA №3).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-4) в пользу победительницы, в активе которой 10 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 5 эйсов, 4 подряд выигранных очка, 1 с 3 использованный брейк и 5 двойных ошибок.

Чешка проведет третий финал в этом году (Уимблдон и WTA1000 в Риме). Соперницей Плишковой станет победительница матча Камила Джорджи - Джессика Пегула.

Напомним, что ранее тренер Джоковича рассказал об историческом достижении, который может установить его подопечный.

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В статье: Каролина Плишкова Арина Соболенко
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