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Джорджи в тяжелом матче победила Пегулу и вышла в финал Монреаля

Теннис
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Итальянка поборется за титул

Джорджи в тяжелом матче победила Пегулу и вышла в финал Монреаля

фото - italy24news.com

UA-Футбол
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи (WTA №71) вышла в финал турнира серии WTA1000 в Монреале (Канада). В матче за право побороться за главный титул соревнований она победила представительницу США Джессику Пегулу (WTA №30).

Счет встречи 2-1 (6-3; 3-6; 6-1) в пользу победительницы, в активе которой 4 подачи на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 13 использованных брейков и 9 двойных ошибок. У ее соперницы 1 эйс, 5 подряд выигранных очков, 3 из 10 использованных брейков и 8 двойных ошибок.

Джорджи проведет девятый финал на уровне WTA и первый с 2019 года, когда сыграла в решающем матче в Нью-Йорке. Теннисистка будет бороться за третий титул в карьере.

В финале Монреаля итальянка встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, которая в своем полуфинале победила белоруску Сабаленко.

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В статье: Камила Джорджи Джессика Пегула
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